Torino, Paro: "Non abbiamo un problema portiere, sono errori che capitano"

L’allenatore in seconda del Torino Matteo Paro è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko di oggi contro l’Udinese: “Abbiamo fatto una partita più sottotono rispetto ad altre volte. Contro squadre che accettano duelli e che hanno fisicità se perdi seconde palle e fai errori tecnici non riesci a prendere in mano la partita. Ultimamente abbiamo dominato di più, ma capitano anche queste giornate. Ci dispiace di aver perso alla fine perché poteva comunque arrivare un pareggio, ma al netto di questo la partita è stata sottotono”.

Oggi ci sono stati due errori di Milinkovic-Savic.

“Capita. Sono errori che si commettono. Ma non credo sia il principale tema da analizzare. Può sbagliare il portiere come il centrocampista o l’attaccante. Vanja deve stare tranquillo e lavorare. Se ha commesso degli errori li valuteremo insieme, deve lavorare tranquillo perché finora ha fatto molto bene. Per il resto i ragazzi devono riprendersi subito perché se noi caliamo dal punto di vista dell’energia non dico che andiamo in difficoltà ma non creiamo tanto quanto facciamo di solito”.

Il Torino ha un problema portiere?

“No, non credo che il Torino abbia un problema portiere. Vanja ha fatto miracoli in altre partite, ha salvato dei risultati, ma nell’arco di una stagione ci sta commettere errori. Non abbiamo un problema portiere”.

Avete spostato Lukic in difesa, era un qualcosa di studiato?

“Sì, lo avevamo provato. Non ha problemi dal punto di vista difensivo e ci poteva dare una mano in fase di spinta. E’ una cosa che avevamo pensato e preparato”.