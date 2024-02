TMW Torino, per Buongiorno possibile cessione in estate. Ora costa 40 milioni (senza scambi)

Quanto vale Alessandro Buongiorno? Per il Torino il cartellino del prezzo è chiaro: 40 milioni di euro, senza contropartite. Cioè quanto chiesto a gennaio allo stesso Milan che, con una certa insistenza era arrivato a offrire circa 20 milioni più i cartellini di Pobega - che poteva rientrare anche in uno scambio con Ricci - e Colombo. Il no è arrivato abbastanza chiaro a Milano, anche per una questione di opportunità: l'idea è quella di avere il quadro più chiaro al termine dell'Europeo, con lo stesso Buongiorno che probabilmente sarà chiamato dal tecnico Mancini e avrà l'opportunità di crescere ulteriormente il proprio valore, magari innescando un'asta record, anche perché l'agente è lo stesso di Tonali.

In questo senso, per il Torino, la scelta fatta in estate da Buongiorno di non andare all'Atalanta ha avuto senso. I granata avrebbero detto di sì ai 17 milioni più il cartellino di Zapata, cioè la proposta dei nerazzurri per arrivare a circa 27 milioni. Le prestazioni però sono state ottime: Buongiorno ha scommesso su se stesso, perché dal Torino voleva andare in una big, cioè in una fra Inter, Milan e Juventus. Le altre opzioni erano meno invitanti e, quindi, c'era da pensare al futuro.

Le parole del direttore tecnico, Davide Vagnati, proprio su Buongiorno. "Poteva andare via anche questo inverno? Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare certe cose. Non abbiamo questa necessità di fare cassa. Anche i giocatori hanno un peso, Buongiorno è legato al Toro e noi lo siamo a lui, siamo andati avanti senza pensarci. E anche le parole del presidente sono state abbastanza chiare. Nel calcio non si può mai dire, ma Buongiorno vogliamo portarlo il più avanti possibile. Dipende anche se noi riusciamo ad alzare il livello, se andiamo a fare qualche gita all'estero sale la voglia di rimanere insieme".