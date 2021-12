Torino, pronta la sfida tattica ad Andreazzoli

Due degli allenatori più propositivi del campionato sono pronti a sfidarsi nella sfida tra Torino ed Empoli. I granata, dopo essersi lasciati per strada fin troppi punti, non possono permettersi ulteriori passi falsi e devono migliorare la posizione di classifica. I toscani reduci dal successo nel derby con la Fiorentina sono in un momento largamente positivo ed hanno tutte le intenzioni di proseguire la loro scalata alle posizioni di vertice. Saranno le assenze il peggior nemico di Juric, costretto a fare a meno di Belotti e Djidji ma pronto a correre ai ripari attraverso l'inserimento di Zima in difesa e Brekalo davanti. Di contro Andreazzoli proporrà una formazione molto vicina a quella base con l'unica eccezione di Zurkowski. Una sfida che promette spettacolo e dinamiche di gioco accattivanti.