Torino, pronti 7 milioni per Joao Pedro ma prima serve chiarezza sul fronte Belotti

Il Torino è pronto a investire 7 milioni di euro per convincere il Cagliari a lasciar partire Joao Pedro. La valutazione dell'italo-brasiliano non potrà certo essere uguale a quella della scorsa estate, quando i sardi chiesero a Vagnati non meno di 15 milioni. Prima di tentare l'affondo in ogni caso, il Toro aspetterà la risposta definitiva di Andrea Belotti, necessaria per poi preparare la giusta strategia di mercato per l'attacco da consegnare nelle mani di Juric.