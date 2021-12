Torino, Rincon verso l'addio: c'è anche l'ipotesi di un ritorno al Genoa

Tomas Rincon verso l'addio al Torino, come racconta anche La Stampa quest'oggi: il centrocampista venezuelano potrebbe lasciare l'Europa per concludere la carriera in Argentina o in Brasile, ma nelle ultime ore è avanzata anche l'ipotesi di un ritorno al Genoa, come rivela La Stampa.