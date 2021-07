Torino, rivoluzione Spal-centrica

La rivoluzione del Torino parte dal punto di vista dirigenziale. Un addio senza soluzioni alternative al gruppo che aveva contraddistinto gli ultimi anni della squadra granata dal punto di vista decisionale e volti nuovi che entrano in società a supporto del Direttore Sportivo Davide Vagnati. In primis il nuovo riferimento per il settore giovanile, ovvero quel Ruggero Ludergnani che per tanti anni ha guidato da responsabile tecnico del medesimo settore la Spal condividendo il lavoro con l’attuale Ds del Toro. Salutano anche il Dg Comi ed il segretario D’Ambrosio.

Intanto, a proposito di ex Spallini, per la porta è arrivato Berisha ma potrebbe non essere l’ultimo approdo in maglia granata. Il Torino continua a monitorare la posizione di Gollini, in uscita dall’Atalanta dopo l’approdo di Musso a Bergamo.