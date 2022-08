Torino, Sanabria: "Felice per gol e vittoria, chi c'era in estate ha dato il massimo"

L'attaccante del Torino Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto per 1-2 sul campo del Monza, deciso anche da un suo gol.

Subito un gol e tre punti.

"Il mister a noi attaccanti non chiede solo i gol, ma anche di far giocare bene la squadra. Oggi vado felice a casa, per il gol e per i primi tre punti".

Che messaggio date ai tifosi, dopo gli ultimi mesi complicati?

"Il messaggio è che, anche se quest'estate non è stata come volevamo, i ragazzi che c'erano hanno dato sempre il massimo".

Come ti trovi con Miranchuk e Radonjic?

"E' più facile giocare con i giocatori che hanno qualità. Miranchuk ha fatto gol al suo esordio: siamo tutti contenti".