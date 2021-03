Torino, Sanabria: "Non sono al 100%, ma Nicola mi trasmette grande fiducia"

vedi letture

L'ultimo acquisto del mercato invernale granata, Antonio Sanabria, è stato presentato ai microfoni di Torino Channel.. Ha trovato il primo gol con il Torino all'esordio, a Crotone, anche se la sua rete si è rivelata inutili ai fini del risultato. Ecco le parole dell'attaccante paraguayano.

E’ stato un mese particolare.

“La parola giusta sarebbe “difficile”. Avevo tanta voglia di iniziare e conoscere i miei compagni, ma ho avuto il Covid e sono stato in hotel per tanti giorni. E’ stato difficile, lo hanno preso anche mia moglie e mia figlia. E’ stato complicato”.

Come ti senti?

“Devo andare piano, non sono al 100%. Fisicamente mi trovo meglio ad ogni allenamento, spero di arrivare presto al meglio per aiutare la squadra”.

Ultima partita contro la Real Sociedad.

“E’ stato difficile, anche quando sono rientrato c’erano tanti casi in squadra e mi sono dovuto fermare di nuovo. Sto trovando la condizione buona per mettermi a posto”.

Quale consiglio dai a Belotti per riprendersi dal Covid?

“Peccato per questo virus, stiamo vivendo una situazine difficile. Non saprei cosa consigliare al Gallo, i primi giorni sono difficili perché stare chiusi in casa è complicati. Siamo contenti per questa notizia, è un giocatore importante per tutti”.

Qual è il tuo rapporto con Nicola?

“Bellissimo, l’ho avuto al Genoa. E’ un mister che mi ha dato fiducia perché non giocavo da quasi un anno, arrivato a Genova mi ha dato".

C’è un prima e un dopo Nicola?

“Sì, l’ho sempre detto. Viviamo di fiducia, sono contenti di aver trovato una persona come lui. E anche nel suo staff ci sono persone meravigliose”.

Che mister è Nicola?

“Dopo Cagliari è andato ad abbracciare tutti: si vede che carica tutti e dimostra la voglia per farci tirare fuori il meglio".

Il gol è davvero benzina?

“Certo, noi attaccanti viviamo per quello. A volte si lavora e non si segna, io ho avuto la fortuna di fare il primo gol dopo pochi minuti dall’esordio. E spero di farne altri per aiutare il Toro”.

Come nasce il gol di Crotone?

“E’ più istinto, ciò che ti viene nel momento. Mi ha passato la palla Ansaldi, ho visto lo spazio e ho calciato”.

Succede spesso questo gol all’esordio.

“Non so se è fortuna, anche nella mia prima gara contro il Genoa ad Empoli ho segnato. Sono situazioni che aiutano per ritrovare fiducia ed entrare subito nella squadra”.

Quali sono i gol migliori?

“Preferisco una rete non bellissima ma pesante”.