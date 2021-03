Torino, tabella salvezza: servono almeno 13 punti. Nkoulou l'uomo in più per Nicola

La lotta salvezza entra nel vivo, il Toro si gioca tutto nelle ultime dieci giornate di campionato. E poi ci sarebbe anche il recupero contro la Lazio, sul quale sono attese già per oggi le decisioni degli organi competenti. I granata partono con un punto di vantaggio sul Cagliari, un margine fin troppo minimo per pensare di gestirlo. Serve vincere e accelerare, anche considerando cosa accadde nello stesso periodo ma nel girone di andata: alle ultime curve della gestione Giampaolo, l’ex tecnico collezionò sette punti, più l’ottavo portato a casa da Nicola al suo esordio a Benevento. Belotti e compagni, viaggiando allo stesso ritmo, chiuderebbero a quota 31, ben lontani dalla soglia dei 40. Probabilmente la quota salvezza sarà più bassa, ma i granata dovranno conquistare almeno 13 punti per mantenere la categoria.

Il calendario, però, non è dei più semplici: si parte con il derby contro la Juventus e si passerà dalle big Roma, Napoli e Milan (oltre alla Lazio, ma sul tema c’è ancora incertezza), poi squadre che sono già più o meno tranquille come Udinese, Bologna ed Hellas Verona. Una fetta importantissima di salvezza passerà dalla sfida interna del prossimo 3 maggio contro il Parma, per gli scontri diretti contro Spezia e Benevento bisognerà aspettare le ultime due giornate. Sarà una lunga maratona, il Toro dovrebbe trovare il successo in almeno quattro gare, tante quante ne ha vinte in tutto il suo cammino stagionale fino ad oggi.

La buona notizia, intanto, arriva da Nicolas Nkoulou. Il tecnico Davide Nicola aspetta soltanto di riabbracciare il suo difensore, che dopo 31 giorni di positività è riuscito finalmente a negativizzarsi dal Covid. Secondo i programmi, il camerunense sosterrà oggi le visite mediche e domani dovrebbe rimettere piede al Filadelfia, anche se almeno inizialmente seguirà un programma personalizzato. Niente derby, si spera nella trasferta di Udine, al più tardi si andrà verso la Roma del 18 aprile o addirittura il Bologna di tre giorni dopo. Ma il Toro ha assoluto bisogno di Nkoulou, con lui, Izzo e Bremer era stata ritrovata la solidità difensiva. Servirà ancora tempo per rivederli insieme, ma intanto il difensore è uscito dall’incubo Covid ed è pronto a tornare.