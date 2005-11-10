Torino, ieri niente primo test per Ilkhan: problemi a una coscia, si teme un lungo stop

Nelle prossime ore, il centrocampista reduce da un'ottima annata in granata si sottoporrà ad accertamenti per capire l'entità del suo infortunio.

Giornata positiva quella di ieri per il Torino, ma con un retrogusto amaro. I granata hanno disputato la loro prima amichevole estiva contro il Pinzolo, vincendo con un rotondo 13-0. Tante indicazioni positive per il nuovo tecnico Ignazio Abate, che però deve già fare i conti con un'assenza importante. Tra i giocatori impiegati nel primo test stagionale, infatti, non figurava Emirhan Ilkhan.

Come riporta Sky, il centrocampista turco è rimasto ai box per dei ei problemi muscolari alla coscia. Nelle prossime ore, l'ex giocatore di Besiktas e Basaksehir si sottoporrà ai consueti esami medici ma non filtra ottimismo sulle sue condizioni. Si teme addirittura un lungo stop, tanto che il Toro potrebbe andare sul mercato e cercare un sostituto in mediana.

Un vero peccato, considerando che Ilkhan era stato una delle note liete della passata stagione granata in cui in molti avevano avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. 19 le sue presenze in campionato, dove si è conquistato sempre più minutaggio con Baroni panchina ed è rimasto tra i titolari dopo l'arrivo di D'Aversa. Il momento più bello della sua annata riguarda però la Coppa Italia: agli ottavi contro la Roma, ha siglato il gol del definitivo 3-2 che ha portato il Toro ai quarti di finale (dove è arrivata l'eliminazione per mano dell'Inter).