Torino, tutti gli ostacoli e le condizioni per un rinnovo pesante: quello di capitan Belotti

vedi letture

La scadenza del contratto del Gallo Belotti con il Torino si avvicina e Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al futuro dell'attaccante granata. Riuscirà Cairo a convincere il capitano a rinnovare il contratto con il Toro? La missione, come scrive il quotidiano torinese, è decisamente complicata. Per arrivare al rinnovo di un giocatore così importante e così corteggiato sul mercato, Cairo dovrà faticare e non poco. Per prima cosa rinforzare le fondamenta della società, poi portare rinforzi di livello superiore. Infine completare il Filadelfia (museo compreso) e realizzare un centro sportivo per il vivaio. Se tutto questo gigantesco ingranaggio venisse messo in moto, Belotti potrebbe essere convinto a rinnovare il contratto per restare.