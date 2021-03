Torino, tutto tace sul fronte Belotti: serve una svolta

Tra i contratti più in vista che necessiterebbero di un rinnovo c'è quello del Gallo Belotti con il Torino. Il capitano dei granata, tuttavia, non è ancora stato oggetto di nessuna negoziazione con la proprietà e la dirigenza del club granata, che oltre a risultati deficitari sul campo non sembra vicina a trovare una quadra nemmeno al di fuori del rettangolo verde. Anche l'edizione quest'oggi in edicola di Tuttosport sottolinea la necessità inderogabile di velocizzare le operazioni sul fronte capitano, per dare credibilità ad un progetto che per l'ennesima stagione non sta trovando compimento al momento in cui avrebbe dovuto concretizzarsi. Ma se il pallone è rotondo e consente a tutti di trovare alibi e colpevoli, l'ambito delle trattative è differente. Il Torino ed il suo popolo si meriterebbero almeno questa bella notizia.