Torino, Vagnati: "Con Belotti rapporto schietto. Ma ora c'è la partita, non parliamo dei singoli"

vedi letture

Prima del match contro l'Inter, il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Indipendentemente da chi abbiamo di fronte, dobbiamo cercare di metterci lo zaino in spalla e correre. Dobbiamo dare tutto e uscire con la maglia non sudata, di più. Perchè per raggiungere un risultato positivo contro l'Inter dobbiamo fare qualcosa di eccezionale".

Come sta Belotti? E la coppia d'attacco Verdi-Sanabria.

"Andrea ha fatto praticamente un allenamento con la squadra. E' un ragazzo che ci tiene particolarmente, adesso vedrà il mister se ci sarà lo spazio anche per lui. Sanabria ha fatto un bellissimo gol contro il Crotone ma non è bastato. Verdi ci fa vedere durante gli allenamenti grandi cose, deve iniziare a farle anche durante le partite perchè ha tutta la qualità per darci una mano".

Che situazione è stata la vostra?

"Non mi piace stare qui a recriminare su delle situazioni che sono oggettive. Noi purtroppo non ci siamo potuti allenare e abbiamo pagato la cosa. Non deve essere una giustificazione perchè dobbiamo riprenderci e lasciar da parte tutti gli altri discorsi che non siano di campo".

Un peso vedere la classifica.

"Io penso che un calciatore di Serie A, soprattutto in una piazza importante come il Torino, deve saper convivere in queste cose perchè altrimenti vuol dire che non è centrato con la fattispecie del suo lavoro. Bisogna essere responsabili, lucidi ed equilibrati per cercare di venire fuori da questa situazione. L'unica cosa è dare il massimo non solo la domenica ma anche negli allenamenti. Abbiamo le qualità per tirarci fuori da questa situazione".

Passi avanti per il rinnovo di Belotti?

"Adesso c'è una partita e non è il caso di parlare di un singolo. Dobbiamo pensare al campo. Con Andrea c'è un rapporto schietto e franco, è una cosa di cui stiamo parlando".