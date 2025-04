Torino, Vanoli: "Che fastidio il gol subito così. Ma non molleremo, non ho dubbi"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato così a DAZN al termine della partita persa 1-0 sul campo del Como: “Siamo delusi, volevamo tre punti. Abbiamo avuto occasioni come poche altre volte ma non siamo stati cinici come di solito siamo. Come atteggiamento però siamo rimasti in partita, anche nel finale. Ci siamo come tenuta fisica, continuiamo perché vogliamo fare più punti possibile: non molleremo di un centimetro, la sconfitta di oggi è immeritata. Ma a darmi fastidio più di ogni altra cosa è il gol preso a difesa schierata contro un solo uomo: dobbiamo imparare a marcare gli uomini in area e non solo la zona. Ci sono sconfitte positive, questa ci deve far reagire e diventare più cattivi”.

Dovete chiudere bene la stagione.

“È un obbligo e una responsabilità. Le finali si possono anche sbagliare, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e recuperare. Oggi avevamo voglia di determinare e avere responsabilità fino alla fine, ma lo vedo come si allenano che non molleremo fino alla fine”.

Serve un salto di qualità nelle ambizioni per la prossima stagione?

“Assolutamente, sempre alzare l’asticella, mai accontentarsi. Ci sono stati periodi non facili, ne siamo usciti con lavoro e sacrificio. Questo mi piace. Poi c’è la sconfitta e bisogna anche essere arrabbiati, bisogna imparare a non perdere”.

Aveva visto il doppio tocco di Biraghi sul gol annullato?

“Non me ne ero accorto, ero girato. Purtroppo è stata una sfortuna…”.