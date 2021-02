Torna la Champions - Il Papu cerca la rivincita nella prima europea lontano dalla Dea

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Dopo il ricco antipasto di oggi con Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool, domani oltre alla Juventus scenderanno in campo anche Siviglia e Borussia Dortmund. Una sfida decisamente affascinante fra due delle squadre più frizzanti d'Europa. E fra le fila andaluse, per la prima volta in Europa, ci sarà anche il Papu Gomez. L'argentino ha già dimostrato di essersi inserito bene nella rosa di Lopetegui e la speranza dell'ex tecnico del Real Madrid è che l'ex Atalanta possa dare un qualcosa in più proprio in territorio europeo, habitat naturale per una squadra come il Siviglia. Che però in Champions, a differenza dell'Europa League, ha sempre trovato ostacoli difficilmente sormontabili. Il BVB potrebbe essere uno di questi, anche se le chance di passaggio del turno non sono particolarmente sbilanciate. Il Papu, in questo contesto, cercherà anche di "vendicarsi" dopo l'eliminazione dell'Atalanta ad opera dei gialloneri dall'Europa League, in quella che 4 anni fa fu la prima campagna europea della squadra di Gasperini. Motivazioni e aspettative speciali per Gomez, che dopo 28 presenze e 6 gol europei con la Dea ha tutta l'intenzione di iniziare al meglio il nuovo percorso col Siviglia.