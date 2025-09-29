TMW Torna Sommer, ma non solo: Inter-Slavia Praga, le ultime di formazione

Cristian Chivu ha regalato una sola anticipazione di formazione. Domani, nella gara con lo Slavia Praga che per l’Inter rappresentare l’esordio casalingo in questa edizione della Champions League, a difendere i pali nerazzurri ci sarà nuovamente Yann Sommer. Due turni di stop sono anche troppi per il portiere svizzero, che ha subito riscattato la serata storta con la Juventus e dovrà comunque fronteggiare la concorrenza dello spagnolo Josep Martinez, destinato - nelle idee dell’Inter e del suo allenatore - a diventare progressivamente un titolare.

L’altra novità dal primo minuto dovrebbe essere, anche se Chivu in questo caso non si è sbottonato, l’impiego di Ange-Yoan Bonny. L’ex Parma sarebbe all’esordio da titolare con la maglia dell’Inter e potrebbe far rifiatare Marcus Thuram, fin qui sempre utilizzato dall’allenatore romeno. Al suo fianco, anche per non stravolgere l’attacco, più probabile la conferma di capitan Lautaro, tornato al gol con il Cagliari.

A centrocampo, rispetto alla sfida con i sardi, dovrebbe rivedersi Petar Sucic dall’inizio con Barella e Calhanoglu, mentre sulle fasce torneranno sicuramente titolari Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Piccolo spiraglio in difesa per Yann Bisseck: “Sta bene, prima o poi lo vedremo in campo”, ha detto Chivu, che ha tutto il gruppo a disposizione per la partita con i cechi. Akanji resta favorito per completare la difesa con Acerbi e Bastoni.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.