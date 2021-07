Tornano le 7 Sorelle. Pioli: "Stimolante affrontare Mou, Allegri e gli altri big. Peccato non ci sia Conte"

vedi letture

Una Serie A da sette sorelle in lotta per il primo posto. È quella che immagina Stefano Pioli, complice il ritorno nel nostro campionato di alcuni grandi colleghi: “Vuol dire che le sette squadre avranno tutte lo stesso obiettivo, vincere lo scudetto o almeno andare in Champions. Sarà così. È molto stimolante che siano tornati Allegri, Spalletti, Sarri, Mourinho. Sinceramente mi dispiace non ci sia Conte. Sarà un bellissimo campionato, potersi confrontare con allenatori di questo livello vuol dire poter crescere e migliorare”.

Qui tutte le parole di Pioli.