Totti: "Roma, prenderei Nico Paz. Frattesi tra i giovani più forti in circolazione in quel ruolo"

Nella lunga intervista rilasciata a Betsson Sport, Francesco Totti ha parlato degli eventuali acquisti che le piacerebbe facesse la Roma: "Punterei su Nico Paz, mi piace, è estroso e cattivo allo stesso tempo, è giovane".

E Frattesi?

"È tra i giovani più forti in circolazione in quel ruolo. Lui è cresciuto a Roma, tifa Roma, spero la Roma possa fare un investimento per riportarlo a casa nel futuro. Gioca con la testa giusta, è un professionista serio".

C'è stata veramente una chiamata per tornare a giocare?

"C'è stata sì, da una squadra di Serie A e l'ho presa seriamente in considerazione. Da una parte mi avrebbe fatto piacere, dall'altra ho pensato sarei diventato patetico. Sono cresciuto con la Roma, muoio con la Roma".

In merito al famoso no al Real Madrid, ha parlato con Perez?

"No, io sono rimasto fuori da tutto, è stata la società a parlare con lui, Sensi aveva un gran rapporto con lui. Sensi si era impuntato, non voleva vendermi a nessuno, avrebbe fatto qualsiasi debito pur di tenermi. Lui mi considerava l'unico fischio maschio della famiglia. Vedendo la voglia, l'amore che mi trasmetteva, non mi ha dato nemmeno modo di pensare di andare via".

