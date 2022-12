Totti su Zaniolo: "Per crescere serve solo la testa giusta. Esistono le categorie nel calcio"

vedi letture

"Zaniolo? Per crescere serve solo la testa giusta". Parla così Francesco Totti, che in una lunga diretta sul canale twitch BepiTv1, si sofferma anche sul talento della Roma: "Esistono le categorie nel calcio. C'è il giocatore bravo, il campione e il fenomeno. L'importante è credere in se stessi e imparare a crescere prima fuori dal campo, questa è la chiave".