Tra la Juve e Depay siamo alla stretta finale: si tratta per arrivare alla firma in tempi brevi

Tra la Juventus e Memphis Depay siamo alla stretta finale. I bianconeri, conferma Sky Sport, sono in contatto con il Barcellona per trovare una quadra anche su pendenze passate legate ad affari precedenti. Si tratta per arrivare alla firma in tempi brevi, provando a chiudere già in settimana per portarlo in panchina lunedì contro la Sampdoria.