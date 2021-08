Tra Pjanic, la Juve e il Barça il problema è lo stipendio: ecco come può sbloccarsi l'affare

Se questa è la settimana del quarto incontro tra Juventus e Sassuolo per Locatelli, sul fronte Pjanic invece non si sono ancora date fisse. Col Barcellona, ribadisce La Gazzetta dello Sport, i problemi sono pochi: il club catalano è disposto a un prestito, anche biennale, e potrebbe contribuire al pesante ingaggio del bosniaco (8,5 milioni). Laporta potrebbe sobbarcarsi il 20% dello stipendio, la Juve può arrivare al 50%, il resto dovrebbe essere un taglio del giocatore. Non è l'unico nodo, però: la Juve prima di riaccogliere Pjanic vuole liberare un posto a centrocampo (e quindi un ingaggio), con Ramsey nome in pole.