Tra poco Atalanta-Napoli. Da non convocato a titolare, Sutalo per sostituire Maehle

Bosko Sutalo è la vera sorpresa di formazione proposta questa sera da Gian Piero Gasperini per il match di questa sera contro il Napoli, ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Nella lista diramata ieri dall'allenatore dell'Atalanta il difensore croato non era nemmeno presente a causa di un problema alla caviglia. Poi il positivo provino di questa mattina, nel corso della rifinitura. E la decisione di convocarlo in extremis dopo aver appurato che Maehle non ce l'avrebbe fatta. Senza l'ex Genk e Hateboer, sarà quindi Sutalo ad agire sulla fascia sinistra con Gosens dirottato a destra. Sutalo fino a questo momento ha collezionato 258 minuti.

