Tra poco City-PSG, Capello: "Senza Mbappé, Neymar dimostri di essere leader"

A Sky Sport, Fabio Capello fotografa quella che sarà. "Spero che stasera sarà Ederson il protagonista: avrebbe voluto dire divertimento, attacco dal PSG e un City propositivo. Mbappé in panchina? Se è in dubbio non va messo in campo a gara in corso. Fosse stato a posto, l'avrei messo subito. Me lo sarei giocato subito, nel caso, non a gara in corso. Sarà interessante vedere Neymar: dovrà dimostrare di essere leader".