Tra poco Lazio-Genoa. Delio Rossi: "Quarto posto ancora possibile, il Milan è in calo"

L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Sportpaper.it per parlare anche della corsa Champions. Oggi per i biancocelesti una grande occasione di avvicinarsi all'obiettivo nella sfida contro il Genoa: "Secondo me, la Lazio, che ha battuto il Milan lunedì, potrebbe raggiungere il quarto posto, perché per me ne ha di più, però è anche vero che i biancocelesti, contro il Napoli, hanno preso 5 gol, quindi forse gli azzurri ne hanno ancora di più rispetto alla squadra di Inzaghi”.