Tra poco Lazio-Genoa: Inzaghi senza Acerbi, squalificato. E' la prima volta nel 2021

Francesco Acerbi salterà la sfida tra Lazio e Genoa, pronte a scendere in campo per contendersi tre punti molto importanti per i rispettivi obiettivi in questo finale di stagione: per Simone Inzaghi una ulteriore difficoltà oltre ovviamente alla forza dell'avversario odierno. Per la prima volta nel 2021 dovrà fare a meno del suo riferimento difensivo, che salterà la gara per squalifica dopo aver giocato tutte le gare a disposizione nell'anno solare. Per trovare un'assenza del nazionale azzurro bisogna risalire all'ultima sfida del 2020.