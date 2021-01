Tre club di A su Torreira, dt Arsenal: "Se non è felice all'Atletico, cercheremo una soluzione"

Edu Gaspar, direttore tecnico dell'Arsenal, ha aperto le porte a un possibile nuovo prestito per Lucas Torreira in questa seconda parte di stagione: "La situazione è molto semplice. L'Arsenal si preoccupa per Torreira, vuole che sia felice, che giochi e che stia bene. Vogliamo sapere da Lucas come si sente e poi anche cosa pensa l'Atletico. Per noi la felicità del giocatore è la cosa più importante. Se tutti sono contenti, avanti con questo prestito. Se Torreira invece non si trova bene, cercheremo qualcos'altro perché ci sono tante squadre che mi stanno chiamando per lui", le dichiarazioni del dirigente dei Gunners ad As.

Sul centrocampista uruguayano, attualmente in prestito ai colchoneros ma fuori dal progetto tecnico di mister Simeone (appena 420 minuti giocati finora in 13 presenze), ci sono Fiorentina, Lazio e Torino, oltre al Valencia in Spagna.