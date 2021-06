Trigoria, ritiro e amichevoli: prende forma la pre Season della Roma

La Roma è al lavoro per gli ultimi dettagli. Tra poco meno di tre settimane scatterà la stagione e la pre season giallorossa inizia a prendere forma. Mourinho continua la ricerca della casa nella Capitale e prima dell’inizio di luglio non arriverà per via degli impegni presi con le tv britanniche come commentatore per gli Europei. Il raduno a Trigoria è previsto per il 6 dello stesso mese e solamente qualche giorno prima è previsto lo sbarco in Italia dello Special One. I primi giorni poi saranno utilizzati per tutti i test d’idoneità e i tamponi tra il Campus Biomedico e Villa Stuart, solamente dopo inizierà la prima parte della preparazione con la squadra quasi al completo fatta eccezione dei nazionali. I primi venti giorni saranno fatti tutti a Trigoria visto che ormai il centro sportivo è dotato di ogni comfort e un primo test importante potrebbe essere programmato domenica 25 luglio all'Olimpico. Gli avversari che Mourinho vuole per la sua Roma sono tutti di livello e già dal primo giorno di allenamento si inizierà ad usare il pallone con sedute anche da 90 minuti. Dal 26 luglio, al netto anche del percorso europeo di Spinazzola e Cristante, il gruppo sarà al gran completo agli ordini del portoghese che alla società aveva inizialmente chiesto di volare in California per la seconda parte della preparazione. Una richiesta che è stata impossibile da esaudire per via della pandemia e dei problemi logistici legati ai tamponi e al loro elabarazione che dovrebbe essere svolta da una clinica diversa dal Campus Biomedico che fin qui se n’è occupato. La squadra andrà comunque in ritiro, ma non in montagna, bensì all’estero. Al vaglio c’è anche il Portogallo e all’inizio della prossima settimana sono attese novità e ufficialità a riguardo. Qualora fosse confermata la scelta di andare a ‘casa Mou’ si potrebbe pensare anche a un secondo test amichevole contro il Benfica sfruttando i buoni uffici di Tiago Pinto. Il primo impegno ufficiale poi sarà il 19 agosto in Conference League e per questo tra l’11 e il 12 dello stesso mese dovrebbe esserci un’ultimo test all’Olimpico per capire a che punto sarà la squadra in vista dell’esordio stagionale. A Trigoria nel frattempo lavorano anche alla presentazione di Mourinho con i Friedkin, tornati da qualche giorno nella Capitale, che vorrebbero farne una in grande stile.