Tronchetti Provera: "Lo scudetto può perderlo solo l'Inter. Lu-La coppia più forte d'Europa"

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato dell'Inter, è tornato a parlare dei nerazzurri nel corso di un intervento a "La politica nel pallone" su GR Parlamento: "Sia la rosa che l'attuale posizione in classifica mi fanno dire che lo scudetto lo può perdere solo l'Inter. Conte sta esprimendo tutte le sue qualità dopo aver già vinto con la Juventus ed il Chelsea. La dirigenza è solida anche se la proprietà è lontana e colgo l'occasione per fare gli auguri ai dirigenti che stanno lottando con il Covid. Lukaku e Lautaro? Sono la coppia più forte in Europa in questo momento".