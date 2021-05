Tuchel e Thiago Silva di nuovo in finale di Champions. Di Canio: "Non ci avrebbero mai creduto"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio, ha parlato di Thomas Tuchel e Thiago Silva che per il secondo anno consecutivo, anche se con il Chelsea e non con il Paris Saint Germain, disputeranno la finale di Champions League: "Tuchel e Thiago Silva non avrebbero mai immaginato di ritrovarsi in finale di Champions. Il difensore ha 37 anni e lo stesso allenatore non penso che credesse di entrare in corsa alla guida dei Blues e raggiungere la finale".