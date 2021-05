Tuchel in vantaggio sul maestro Guardiola in finale di Champions: per ora decide Havertz

Un gol di Havertz sul finire della prima frazione porta il Chelsea in vantaggio all'intervallo. Manchester City che non è riuscito, nel primo tempo, a calciare granché verso la porta dei Blues, mentre i londinesi sono ben messi in campo.

Il City aggredisce alto per dare problemi al Chelsea che, però, è ben messo in campo e risponde colpo su colpo. Così l'attacco di Guardiola, senza un centravanti vero, non riesce a sfondare la retroguardia di Tuchel, anche se Sterling - vicinissimo ad armare il destro - sbaglia lo stop subendo la rimonta da James. Invece Werner ha due opportunità da ottima posizione: la prima è ciccata, dopo un passaggio molto veloce dalla sinistra, al secondo tentativo non riesce a calciare forte, strozzando la conclusione.

I ritmi sono alti, ma la partita non è poi troppo divertente. Qualche cross pericoloso ma le vere parate dei portieri latitano, così come i centravanti delle due squadre. Da una parte non c'è, dall'altra pecca nel momento del tiro. Così quando Werner fa il movimento giusto, Havertz si infila in un buco enorme lasciato da Zinchenko. Saltato Ederson, palla in rete a porta vuota, 1-0 a fine primo tempo.