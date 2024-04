Live TMW Tudor: "Brutta distorsione per Zaccagni. Il risultato tiene tutto aperto"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:17 - Igor Tudor, allenatore della Lazio commenta la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium nella semifinale di andata di Coppa Italia.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del tecnico in diretta.

Come valuta la prestazione di Casale? Non avete fatto un tiro in porta...

"In pochi giorni abbiamo fatto tre tempi belli e uno brutto. Poi abbiamo avuto delle problematiche perchè è uscito Zaccagni poi anche Patric. Casale non ha dormito per tre giorni per il figlio, ma è dovuto subentrare. Faccio i complimenti ai ragazzi. La Juve ci ha messo in difficoltà con la sua fisicità e abbiamo preso due gol, ma è ancora tutto aperto".

Come sta Zaccagni?

"Brutta brutta distorsione".

Adesso come si affronta il Derby?

"Non c'è nulla da riaccendere. La Juventus era totalmente diversa. Poi giocare dopo tre giorni non è facile. I ragazzi mi sono piaciuti. Oggi hanno giocato dei giocatori che ho visto solo per uno o due allenamenti. Il risultato tiene tutto aperto per il ritorno".

Il pressing rischia di esser deleterio per questa squadra?

"Ci sono tante conseguenze, ma la strada è questa ed è tracciata. Abbiamo fatto tre tempi belli e ci sta sbagliarne uno. Abbiamo speso tanto sabato e giocato con la Juve a Torino contro Vlahovic, Chiesa, Rabiot e Danilo, campioni di livello mondiale. Abbiamo bisogno di tempo e vediamo dove possiamo migliorare. Vogliamo fare più punti possibili e provare ad andare in finale".

Come si aiuta Immobile?

"Ciro ha messo il cuore. Non è facile contro i difensori della Juventus. Mi è piaciuto il suo atteggiamento e lo vedremo al massimo sabato".

Cosa l'ha stupita della Juve?

"Loro oggi erano diversi non avevano lo stesso spirito di sabato. Oggi hanno accelerato, perchè sentono il profumo della finale. Quando la Juve gioca così può giocare alla pari contro Real Madrid e City".

Come si arriva al Derby?

"Devo vederli ancora. Dobbiamo recuperare bene, perchè abbiamo speso tanto in questi giorni. Zaccagni è molto difficile che possa giocare. Dobbiamo provare a giocare questa gara emozionante".

23:43 - Termina ora la conferenza stampa di Tudor.