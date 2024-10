Tudor non ha dubbi: "Vlahovic è fortissimo. Può arrivare a 25-30 in questa stagione"

Sabato arriva Juventus-Lazio, una partita speciale per Igor Tudor. Doppio ex tra campo e panchina, l'ex difensore parla a Tuttosport soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni temi di attualità legati ai bianconeri, come ad esempio le difficoltà riscontrate da Douglas Luiz: "Io alla prima partita ho fatto gol con il Perugia, sono partito alla grande. Se hanno scelto Douglas vuol dire che è bravo, anche Platini ha faticato all’inizio, quelli forti escono sempre", sottolinea Tudor in merito al brasiliano.

Alla Juventus uno dei temi principali è la mancanza di un vice Vlahovic, con Milik che ne avrà ancora per non poco. Chi vedrebbe bene Tudor come inserimento a gennaio? L'ex allenatore della Lazio prima sottolinea una cosa: "Non mi permetto di dare consigli a chi sa fare bene il suo lavoro come Giuntoli che ha preso gli uomini giusti per questo allenatore e per vedere il calcio che piace". In conclusione, sottolinea come Vlahovic a sua parare sia fortissimo: "Avrà sbagliato qualche gol ma ne ha fatti e ne farà tanti: può arrivare a 25-30 in questa stagione".

C'è spazio anche per un pronostico sullo scudetto: "Io dico quattro squadre: l’Inter leggermente avanti rispetto a Milan, Juve e Napoli. Hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre", conclude Tudor sulle pagine di Tuttosport.