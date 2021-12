Tutte le squadre interessate a Dusan Vlahovic. Premier favorita in caso di cessione a gennaio

vedi letture

In questo momento, spiega Tuttosport, non sembra esserci una squadra avanti alle altre nella corsa a Dusan Vlahovic. In caso di cessione da parte della Fiorentina nel mercato di gennaio, strada però non particolarmente gradita allo stesso giocatore, per il quotidiano sarebbero nettamente favorite le società inglesi: il Tottenham, il Manchester United ed il City, ma soprattutto l'Arsenal. In Germania piace al Borussia Dortmund, in passato era stato vicinissimo alla Spagna con l'Atletico Madrid unica squadra ad avvicinare le richieste viola. In questo ragionamento non perde però consistenza l'ipotesi Juventus, anche se come detto a gennaio ci sarebbero ben poche chance. A giugno però tutto sarebbe diverso: la Fiorentina dovrebbe verosimilmente abbassare almeno in parte le proprie pretese, magari accontentandosi di una cifra di 60 milioni in stile Federico Chiesa.