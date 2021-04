Tutti su Belotti ma il futuro si deciderà dopo l'Europeo: il Torino rilancerà o cederà?

Atletico Madrid. Siviglia. Chelsea. Everton. Olympique Lione. Poi il Milan, il Napoli, la Fiorentina e la Roma: tutti su Andrea Belotti, in scadenza nel 2022 con il Torino e che adesso più che mai vede il suo domani in granata in bilico. Il suo destino, spiega l'edizione torinese de La Repubblica, si deciderà dopo gli Europei. Chiaro che una retrocessione che ora pare più distante ma ancora da scongiurare, ufficializzerebbe l'addio al Torino. Però il rinnovo dipende dall'offerta di Urbano Cairo ma anche dai progetti di rilancio di un club che ha fallito la stagione. E in caso di addio? Cairo proverà a spuntarla per almeno 40 milioni di euro, ben al di sotto dei 100 chiesti poche stagioni fa.