Udinese, 12 gol dopo torna Bajic. L'attaccante può restare dopo il prestito all'Ascoli

Dopo una proficua stagione con la maglia dell’Ascoli, Riad Bajic potrebbe tornare all’Udinese per restarci. A giugno infatti scadrà il prestito e il classe ’94 farà ritorno in Friuli, con l’Udinese che potrebbe dargli una chance dopo l’ottimo contributo dato alla causa dell’Ascoli. In stagione, infatti, Bajic ha segnato 12 gol in Serie B. A riportarlo è Tuttoudinese.it