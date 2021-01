Udinese, altra sconfitta: ora la posizione di Gotti è in bilico

Ore di riflessione in casa Udinese. Ai bianconeri stanno mancando punti e risultati, ecco dunque che la posizione di Luca Gotti inizia a non essere più così salda di come si potrebbe pensare. Come riportato da Sky, la sua posizione si fa sempre più scomoda. Già dopo la sconfitta con il Napoli si erano sentiti i primi scricchiolii, ora, dopo una sconfitta nello scontro diretto contro la Sampdoria, potrebbe arrivare il ribaltone, con i friulani in posizioni sempre più scottanti. Ancora non emergono nomi concreti per un'eventuale sostituzione, ma di sicuro verranno fatte le dovute considerazioni in società nelle prossime ore.