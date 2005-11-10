Ufficiale Udinese, blindato Kamara: l'esterno ha firmato fino al 2028

L'Udinese blinda Hassane Kamara. L'esterno ivoriano prolunga il contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028.

L'Udinese punta sulla continuità e mette al sicuro uno dei suoi punti di riferimento. Il club friulano ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Hassane Kamara, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2028.

L'Udinese conferma Kamara: ufficiale il prolungamento del contratto

Udinese Calcio comunica di aver rinnovato il contratto di Hassane Kamara fino al 30 giugno 2028.

L’esterno ivoriano, in bianconero dal 2023, e subito diventato un punto di riferimento del bianconeri dimostrando, in campo e fuori, le sue qualità tecniche e umane.

Da parte del club un grande in bocca al lupo ad Hassane.