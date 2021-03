Udinese, Bonifazi: "Gol all'ultimo? La crescita passa anche attraverso questi episodi"

vedi letture

Al termine della sfida pareggiata a San Siro contro il Milan, il centrale difensivo bianconero Kevin Bonifazi ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Il nostro gioco si basa principalmente su una buona fase difensiva ma devo dire che anche gli altri reparti ci danno una grossa mano in questo, anche se ovviamente siamo noi i primi responsabili sia nel bene che nel male. Nelle mie esperienze precedenti quando ho fatto bene è stato sempre in posizione di centrodestra o centrosinistra, in questo modulo invece mi trovo a mio agio al centro anche se questo non vuol dire che non posso ritrovare le posizioni che ho già sperimentato, sicuramente mi piace e vedo che anche i compagni ne traggono beneficio. Gol all'ultimo? La crescita passa anche attraverso questi episodi perché formano e temprano il carattere di un giocatore, non possiamo colpevolizzare un ragazzo che da sempre tutto in campo perché come ha sbagliato lui sarebbe potuto succedere a noi. Anche questo fa parte del processo di crescita".