Udinese, Braaf: "Mi sono infortunato in allenamento. Lavoro duramente per il recupero"

Brutto infortunio per Jayden Braaf. L'attaccante dell'Udinese ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram per commentare l'accaduto: "Purtroppo mi sono infortunato durante l'allenamento. Per ora vai avanti sto lavorando duramente sul mio recupero per tornare al lavoro il prima possibile".