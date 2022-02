Udinese, Cioffi: "Ho visto tanta voglia da parte di tutti, mi hanno caricato per l'esultanza finale"

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha commentato la vittoria interna con il Torino per 2-0. Queste le sue dichiarazioni.



Una vittoria arrivata nel finale ma cercata tanto:

“L’abbiamo voluta e volere è potere, talvolta va bene talvolta meno bene, ma il leit motiv nostro dev’essere la voglia di ottenere l’obiettivo, di cercare il successo, voglio grande applicazione e sacrificio da parte di tutti”.

Scelte iniziali sorprendenti:

“Sono scelte tecniche ognuna con un motivo diverso e sono molto felice delle risposte di chi ha giocato, di chi è entrato e di chi è rimasto solo a guardare. Da qui la corsa finale per esultare con loro”.

Una grande fase difensiva oggi, bene Pablo Marì, un passo indietro forse Beto?

“Per la difesa Silvestri ha fatto due grandi interventi, la difesa è stata solida, ma perché il centrocampo è stato solido e l’attacco è stato solido. Ho visto un Beto in grande crescita rispetto alle ultime prestazioni, ha bisogno di allenamenti per essere al top ed è un po’ calato ultimamente, ma come è successo a tutta la squadra. Pablo Marì mi ha soddisfatto, ha fatto bene, ma come tutto il gruppo, quest’ultimo dev’essere la nostra forza. I campioni sono nelle prime quattro cinque squadre, noi abbiamo forse campioni ma in potenza”.



Nelle ultime giornate in tante in fondo alla classifica hanno iniziato a fare tanti punti:

“In tutte le categorie le ultime nel girone di ritorno fanno tanti punti, perché c’è una marcia in più dato anche dall’approssimarsi degli obiettivi. Io guardo in casa mia, la priorità è fare punti, ci pensiamo all’ultimo alla classifica”.