Ufficiale Udinese, ecco un nuovo portiere: Sava arriva a titolo definitivo dal Cluj

L'Udinese, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo del portiere Razvan Sava, classe 2002 che arriva a titolo definitivo dal Cluj. Questa la nota bianconera:

"Un nuovo portiere, giovane e di grande talento, è in casa bianconera: Razvan Sava è ufficialmente un calciatore dell’Udinese. E’ stato acquistato a titolo definitivo dal Cluj ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Grande struttura fisica, tecnica e riflessi, queste le caratteristiche di un portiere giovane ma già con esperienza di alto livello.

Sava nasce a Timisoara il 21 giugno 2002 ma da giovanissimo si sposta in Italia dove inizia a giocare con la Pro Sesto. Si mette in evidenza tanto da essere notato dalla Juventus che lo porta nel suo settore giovanile nel 2018. Gioca con l’under 17 e si allena con la Primavera, nell’annata 19/20, poi, si trasferisce al Pescara prima e, in seguito, al Lecce. Nell’estate 2020 passa al Torino con cui gioca ben 27 partite in Primavera 1 e si allena costantemente in prima squadra.

L’anno successivo fa ritorno in Romania, al Cluj, con cui ha giocato le ultime tre stagioni. Nella scorsa si è definitivamente consacrato giocando 40 partite di campionato, 2 di Conference League e 3 di coppa nazionale risultando tra i protagonisti della squadra. Quest’anno ha già giocato 4 partite di Conference League nei turni preliminari e 5 di campionato. Ha vinto un campionato rumeno nella stagione 21/22 oltre a vantare 2 presenze con la nazionale della Romania under 16, 8 con l’under 17, 2 con la 18, 5 con l’under 20 e 5 con l’under 21 a cui si aggiunge una convocazione in nazionale maggiore.

Indosserà la maglia numero 90.

Benvenuto Razvan!".