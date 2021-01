Udinese, Gotti: "La squadra si è spaventata dopo un'ora giocata ad alto livello"

Al termine della sconfitta maturata contro la Sampdoria, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "La sensazione è che la squadra si sia spaventata. Non credo sia un fattore fisico e tendo a pensare che sia un aspetto mentale dovuto al fatto che per 60 minuti ha fornito una prestazione di livello, sotto tutti i punti di vista, raccogliendo meno di quello che avremmo meritato e prendendo il gol del pareggio su un episodio così. Dal campo io avevo la percezione chiara che ci stessimo abbassando, non stavamo concedendo ma ci eravamo abbassati troppo nei pressi dell'area di rigore come mai prima di allora nella partita, di cambi per proteggersi però non è che ce ne fossero. Atalanta e Inter? Sarebbe ideale avere il tempo di rifiatare al meglio ma purtroppo temo che i tempi saranno molto ristretti".