Udinese, Musso al 45': "Cerchiamo di giocare con maggiore velocità. Milan forte in tutte le fasi"

All'intervallo di Milan-Udinese, ferme sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti, il portiere dei friulani Juan Musso ha dichiarato a DAZN: "Stiamo cercando di giocare con maggiore velocità, speriamo di riuscire a fare di più il nostro gioco nel secondo e di cercare di uscire, anche se loro sono bravi a far uscire la palla. Il Milan è troppo forte in tutte le fasi, più facciamo girare la palla e più troveremo soluzioni".