ufficiale Atalanta, ecco Matteo Lovato. Arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona

Adesso è ufficiale, Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo ufficialmente è l'Hellas Verona, che cede il giocatore ai nerazzurri a titolo definitivo (clicca qui per le cifre dell'operazione): "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Con la maglia dell’Hellas Verona, il difensore classe 2000 ha maturato la sua prima esperienza professionale in Serie A, totalizzando - fra la seconda parte del campionato 2019/20 e la passata stagione – 25 presenze nella massima serie. Durante il periodo di militanza in gialloblù, inoltre, Matteo Lovato ha conquistato la maglia azzurra della Nazionale Under 21, con cui ha disputato fra fine maggio ed inizio giugno scorsi il Campionato Europeo di categoria. Hellas Verona saluta Matteo Lovato, lo ringrazia per il contributo fornito alla squadra gialloblù in una stagione e mezza e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

Questo invece il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall’Hellas Verona. Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore centrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2019-2020 in Serie C. Nonostante la giovane età, al suo primo campionato tra i professionisti gioca nella prima metà della stagione 17 partite tutte da titolare, meritandosi le attenzioni dell’Hellas Verona che decide di acquistarlo a gennaio. Con il club scaligero fa l’esordio in Serie A il 18 luglio 2020 entrando nei minuti finali del match pareggiato al Bentegodi proprio contro l’Atalanta. Poi nella scorsa stagione gioca altre 24 partite nella massima serie e si guadagna la chiamata nella Nazionale Under 21 con cui esordisce a novembre sul campo dell’Islanda e disputa poi gli Europei giocando tre partite tra fase a gironi e quarti di finale. Benvenuto Matteo!".