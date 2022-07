ufficiale Bologna, Baldursson in prestito con diritto al NEC. C'è opzione controriscatto

vedi letture

Nuovo addio al Bologna per Andri Baldursson, che è passato al Nijmegen Eendracht Combinatie in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Questo il comunicato del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Nijmegen Eendracht Combinatie il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andri Baldursson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con opzione e contro-opzione per il riscatto".