ufficiale Cagliari, contratto fino al 2026 per l'attaccante classe 2002 Jacopo Desogus

Il Cagliari ha blindato uno dei calciatori più interessanti del suo Settore Giovanile. Ecco il comunicato

Il Cagliari Calcio è lieto di comunicare che Jacopo Desogus ha firmato con il club il suo primo contratto da professionista: il giovane calciatore, classe 2002, in forza alla Primavera, sarà rossoblù sino al 30 giugno 2026.

Sardo di Gergei, è entrato a far parte del Settore giovanile rossoblù nel 2012, facendo tutta la trafila sino alla Primavera. Desogus è un attaccante rapido, dotato di un’ottima tecnica individuale. Piede preferito il destro, buon tiro dalla distanza, è in grado di ricoprire più ruoli nella zona avanzata del campo, esaltandosi anche nel compito di rifinitore.

Sono sinora 16 le reti siglate in 58 partite con la maglia della Primavera. Il 15 dicembre ha esordito in prima squadra nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Cittadella, dimostrando da subito una spiccata personalità.