ufficiale Coda torna alla Cremonese, secondo addio di fila alla Serie A conquistata in campo

vedi letture

Adesso è ufficiale, Massimo Coda è un nuovo giocatore della Cremonese. L'esperto centravanti, 34 anni, fa il suo ritorno nei grigiorossi lombardi a distanza di 12 anni dall'ultima volta in cui ne ha difeso i colori. Lascia il Genoa e la Serie A in prestito con diritto di riscatto. Per il secondo anno di fila dopo essersela conquistata sul campo non potrà godersi la massima serie, lo stesso era successo infatti con l'addio al Lecce l'estate scorsa. Di seguito il comunicato del suo acquisto da parte della Cremo:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dalla società Genoa FC a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda. Nato a Cava de’ Tirreni il 10 novembre 1988, Coda è un attaccante che nel corso della sua carriera ha giocato oltre 500 partite tra i professionisti, realizzando finora 178 gol, di cui 146 in Serie B. Cresciuto nella Cavese, club della sua città, ha maturato esperienze in Svizzera (con il Bellinzona) e in tempi più recenti in Slovenia con il Gorica. Tra le società di appartenenza figurano anche Bologna, Parma, Salernitana, Benevento, Lecce e Genoa.

Torna a Cremona a distanza di 12 stagioni: nella sua prima esperienza in grigiorosso (durata dal 2008 al 2011) ha giocato 85 partite, mettendo a segno 24 gol. Due volte capocannoniere della Serie B (nel 2020/21 e nel 2021/22), ha conquistato una doppia promozione in Serie A con Lecce e Genoa nelle ultime stagioni, mentre una terza risale alla precedente esperienza con il Benevento. Bentornato in grigiorosso, Massimo!".