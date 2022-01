ufficiale Colpo Hellas Verona, ecco Praszelik. Arriva in prestito con diritto/obbligo

Colpo Hellas Verona, che si rinforza con Mateusz Praszelik, centrocampista 21enne, arrivato dallo Slask Cracovia. Dopo le visite degli scorsi giorni, poco fa è arrivata anche l'ufficialità: Praszelik si trasferisce in veneto in prestito fino al 31 gennaio 2023, quando il Verona potrà decidere se esercitare l'opzione di riscatto. Di seguito il comunicato dei veneti: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito dal Club polacco WKS Slask Wroclaw - a titolo temporaneo sino al 31 gennaio 2023, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Mateusz Praszelik, 21enne centrocampista che ha scelto l'88 come numero di maglia".