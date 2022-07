ufficiale Cosenza, ecco Brignola. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Benevento

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola proveniente dal Benevento Calcio. L’attaccante, nato a Caserta l’8 luglio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, dopo l’esordio in Serie B nella stagione 2016/2017 culminata con la promozione in Serie A dei campani, nella stagione successiva colleziona 18 presenze, 3 gol e due assist nella massima serie. Vanta esperienze in Serie A e B con le maglie di Sassuolo, Livorno, Spal e Frosinone. Da oggi Enrico Brignola è un nuovo calciatore rossoblù!