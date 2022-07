ufficiale Cremonese, dalla Juventus torna Zanimacchia in prestito con obbligo di riscatto

La Cremonese conferma uno dei protagonisti della promozione in Serie A. La Juventus ha infatti annunciato la cessione ai grigiorossi di Luca Zanimacchia, che saluta nuovamente Torino in prestito, ma questa volta con obbligo di riscatto come comunicato dalla società lombarda.